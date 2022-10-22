東京・町田市にある自宅の一室で大麻草を栽培したとして、27歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、会社員の宅間孔貴容疑者は今年9月ごろから、東京・町田市にある自宅で大麻草を栽培した疑いが持たれています。宅間容疑者の自宅の部屋からは、植木鉢に植えられていた大麻草15本が見つかったということです。宅間容疑者は調べに対し、「外国に行って大麻栽培の仕事をしようと考え、その前に日本で栽培してみようと思った」