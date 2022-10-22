女優の北川景子（36）が22日、自身のツイッターを更新。人気のお笑いコンビ「ティモンディ」高岸宏行（30）との結婚を発表した、女優の沢井美優（34）と祝福した。北川は沢井が自身のSNSなどで結婚を報告すると、「我らがうさぎちゃんが結婚しました」とクラッカーの絵文字付きで祝福。沢井との2ショット写真を添え、「一緒に戦った戦友であり、良きライバルでもあり、尊敬し合えるかけがえのない親友です」とつづり、「いつも