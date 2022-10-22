タレント、池田美優（２３）とタレント、大倉士門（２９）の結婚というニュースにネットも沸いた。２人から発表があった２２日、ツイッターでは「みちょぱ結婚」がトレンド入りし、祝福のコメントが殺到した。ＳＮＳには「みちょぱ結婚めでてえ！」「これはうれしい！」「末永くお幸せに」「この２人のペア大好きだから結婚うれしいずーーーっと幸せなんだろうなぁって想像できる」といった書き込みがズラリ。みちょぱの結婚にシ