川崎臨港署２２日午前６時半ごろ、川崎市川崎区池上町の県道交差点で、大型クレーン車と同区四谷下町、会社員の男性（５１）のオートバイが衝突した。男性は搬送先の病院で死亡した。川崎臨港署は同日、自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いで、クレーン車を運転していた同区砂子、会社員の男の容疑者（２７）を現行犯逮捕。容疑を過失致死に切り替えて、調べる。署によると、現場は信号機のある丁字路。右折のクレーン車