被害者の心に深い傷と恐怖を残し、その後の人生に多大なる悪影響を及ぼす、ストーカーやハラスメント行為。今回は、イギリスに住むある女性が経験したストーカー・ハラスメント被害の全貌と、法廷で語られた彼女の大きな心の傷について＜コスモポリタン イギリス版＞よりお届けします。【INDEX】事件の概要驚きの手口被害者の訴え事件の概要24歳のレイチェル・トーマス・ティアーさんは、29歳の元恋人のジャック・ローチから絶え間