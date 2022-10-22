AI時代、働き方はどう変わっていくのか。クロスリバー代表の越川慎司さんは「定型業務は完全自動化され、働き方の大変化が生じる。より早く新しいモデルに移行できたビジネスパーソンと、旧態依然のままの人にはけっして埋まらない差が生じる」という──。（第3回／全5回）※本稿は、越川慎司『29歳の教科書』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。■労働集約型の働き方は終了2020年に中小企業が労働基準法改正（残業抑