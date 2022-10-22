世界三大通信社のひとつAFP通信（フランス通信社）のニュースサイト「AFPBBNews」（日本語版）は10月14日、「ロシア、レイプを『軍事戦略』として使用国連性暴力担当代表」との記事を配信した。担当記者が言う。＊＊＊【写真11枚】プーチンの長女・マリアの“訪日旅行写真”東京ディズニーランド満喫後の姿を捉えた！「AFPは国連のプラミラ・パッテン特別代表（64）にインタビューを行いました。彼女はモーリシャス出身