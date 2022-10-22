【北京＝三塚聖平】北京で１６日から開かれていた中国共産党の第２０回党大会の閉幕式が２２日、始まった。習近平総書記（国家主席）が権力と権威を確立したことを意味する「二つの確立」の内容を盛り込んだ党規約改正案を採択する見通し。今後５年間の新たな党指導層となる中央委員（約２００人）を選出し、習氏の異例の３期目入りが正式に決まる。現在６９歳の習氏が「６８歳定年」の慣例を破って長期体制を敷くことは確実な情勢