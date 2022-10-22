海老名市今里の東名高速上り線で２２日未明、トラックに乗用車が突っ込み、計３台が絡む玉突き事故が起きた。けが人はなかった。県警高速隊は同日、道交法違反（酒気帯び運転）の疑いで、乗用車を運転していた相模原市中央区田名塩田３丁目、自称会社員の男の容疑者（２７）を現行犯逮捕した。逮捕容疑は、同日午前１時５５分ごろ、酒気を帯びた状態で乗用車を運転した、としている。同隊によると、同容疑者は男性会社員（