兵庫県警は２１日、東播地域の警察署に勤務する男性巡査長（２８）が、道路交通法違反（酒気帯び運転）容疑で鳥取県警から鳥取区検に書類送検されたと発表した。同日付で停職３か月の懲戒処分とし、巡査長は依願退職した。発表では、巡査長は９月２４日午前１時半頃、鳥取市の路上で酒を飲んだ状態で乗用車を運転した疑い。 高校の後輩に誘われて姫