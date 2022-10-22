お笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次が10月18日、MCを務める朝の情報番組「スッキリ」（日本テレビ系）に出演。久々に“狂犬”ぶりを見せつけた。この日の放送では言葉を言い換えて、相手からの印象をよくする方法を紹介。例題として「なんでも聞いてね」というフレーズを言い換えることになり、寸劇が披露された。この寸劇は日本テレビの森圭介アナが先輩役で「何でも聞いて」と声を掛け、それを後輩役の岩田絵里奈アナが「