死刑の執行を当日まで告知しないのは憲法に違反するとして、死刑囚２人が国を相手取り、執行に従う義務がないことの確認などを求めた訴訟の弁論が２１日、大阪地裁であった。原告側は１９５５年に２日前の告知から執行されるまでの死刑囚の肉声が録音された音声データを証拠提出した。 刑事訴訟法は死刑の執行は確定から６か月以内と定めているが、