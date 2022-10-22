この記事をまとめると ■ヘッドレストの仕組みと必要性について解説 ■調整式と一体型が存在しているが、どちらも安全性は大きく変わらない ■ヘッドレストを取り外して乗っていると違反となる可能性が高いので注意が必要だ ヘッドレスト一体型シートって安全なの？ 自動車のシートに備わっているヘッドレスト。これは頭を休めるためのものではなく、後ろから追突されたときなどに頭が大きく後方にゆすられ、むち打ち症などの重