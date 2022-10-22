ヤンキースファンが田中将大の復帰にラブコール米大リーグ・ヤンキースはアストロズとのア・リーグ優勝決定シリーズで0勝2敗と苦境に立たされている中、米ファンは楽天の田中将大投手に緊急復帰を熱望した。かつてのエースに「お前が必要なんだ」「君が恋しい」とラブコールが送られている。田中は日本時間21日夜にツイッターで「少しの間リプ返します」と投稿。ファンの質問に答えた中、古巣ヤンキースのファンからも英語でメ