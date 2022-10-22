歌手の松本伊代がデビュー40周年を迎えた21日、ビルボードライブ横浜で『松本伊代 40th Anniversary Live “トレジャー・ヴォイス”』を2公演開催し、全国からそろいのハッピを着た“親衛隊”が集まるなか、それぞれ約80分のステージで全18曲を歌唱した。2ndステージには夫のヒロミも祝福に駆けつけ、会場は祝祭感に包まれた。【ライブ写真】仕事終わりに花束を持って祝福に駆けつけた夫のヒロミ松本は1981年10月21日、「セン