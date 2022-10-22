【プロはこう見る 経済ニュースの核心】ユニクロ「ウクライナ迷走」に財界失笑 名経営者はなぜすぐ判断できなかった？ファーストリテイリングが13日に発表した2022年8月期連結決算（国際会計基準）は、純利益が前期比61％増の2733億円と、2期連続で過去最高益を更新した。しかし、柳井正会長兼社長は不満を隠さない。決算説明会では「日本経済は本当にひどい状況で、普通の人の生活は悪くなっている」と指摘。さらに歴史的円安