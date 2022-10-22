歌手・音楽家の椎名林檎（43）のニューアルバム「百薬の長」の特典グッズが「ヘルプマーク・赤十字マークと似ている」と相次いで指摘され、ネットを中心に炎上している。この件について、対応を検討していた販売元の「UNIVERSAL MUSIC STORE」は18日、公式サイトで「発売を延期する」と報告した。「天皇になられる方。誰かが注意しないと…」の声も出る悠仁さまの近況「ユニバーサル ミュージック ジャパン」は、当該グッズの内