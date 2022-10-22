【キーウ共同】ウクライナ軍は21日、ロシアが一方的に併合した南部ヘルソン州の88集落を奪還したと発表した。ウクライナ軍は9月ごろから反攻を加速させており、ロシア軍が州内のドニエプル川西岸にある州都ヘルソンから撤退する可能性も伝えられている。ウクライナ軍は21日、西岸の都市ベリスラフでロシア軍が19日に活動を停止したと発表した。ロシア側はヘルソン州の住民に退避を勧告している。ウクライナのゼレンスキー大