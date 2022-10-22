職務質問について「どうして私は何度も警察官に声をかけられるのか？」と疑問を口にする人がいます。警察官はなにを見て、声をかけるか否か決めているのでしょうか。令和4年9月、東京弁護士会が発表した「外国ルーツをもつ人への職務質問」に関する調査結果は、社会に大きな問題を投げました。外国ルーツをもつ人に対するアンケートで、6割以上の人が過去5年以内に警察官から職務質問を受けており、職務質問を受けた理由の9割以上