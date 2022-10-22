シャンプーブラシ、使っていますか？「気持ちよさそうだけど、いまいち使い方や選び方がわからない……」「髪が抜けちゃいそう」などと思っていませんか？今回は、シャンプーブラシを使うことのメリットについて個人的見解をお伝えします。◆シャンプーでは頭皮を洗うことを意識しましょう実は私も以前はまったく使用しておらず、自分の指で丁寧に洗えば十分と思っていたのですが、一度使ってみたらその気持ち良さと便利さに