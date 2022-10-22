円形の箱の中で、丸まって眠りについているのは茶白猫のクウちゃん。次の瞬間、ふわ〜と花開くように全身をのばして目覚めました。この様子を、飼い主さんは「ネコチャンが咲く様子」と表現。動画に撮って、自身のTwitterで紹介しています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】クウちゃんは現在4歳。飼い主さんの話では、子猫の時は花を咲かせるような仕草は見せなかったそうです。「いつの間にか、こんな風に目