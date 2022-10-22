月収の大半を投げ銭する子供部屋おじさん、1400万円費やし一家離散した63歳etc.推し活ジャンキーはそこに何を求めるのか。今回は、国内外のサッカーを全試合欠かさずリアタイ観戦するという90歳の最強おばあちゃんの自宅を突撃し、話を聞いた。●田中菊子さん（90歳）推し活総額100万円12年前に夫と死別してから福岡で一人暮らし。衛星放送のみならず時にはスマホを駆使しライブ配信を視聴する情強おばあちゃん◆夫との死別。サ