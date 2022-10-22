２１日夜の外国為替市場で、円相場が１ドル＝１５１円台後半まで下落した後、１４６円台まで急上昇した。市場では、政府と日本銀行が円買い・ドル売りの為替介入を実施したとの観測が強まっている。 財務省の神田真人財務官は２２日未明、記者団に対し、「何もコメントしません」と述べ、介入をしたかどうか言及しなかった。鈴木財務相は２１日の記