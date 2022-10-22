アニメ作品のオープニングやエンディング、作中で使用される楽曲はアニメソング（以下アニソン）と呼ばれ、これまでに多くのヒット曲が生まれてきました。そこで今回は、1990年代に初回放送もしくは映画公開された作品に使用された楽曲の中から、神曲だと思うアニメ主題歌はどれなのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位勇気100%2位ウィーアー！1位？？？⇒全てのランキング結果を見たい方はこちら！3