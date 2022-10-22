出産時、旦那さんは役に立たないどころか、無神経な発言をして奥さんを怒らせてしまうことも。そんな旦那さんを撃退したのは、頼りになる助産師さん！今回は「ダメ夫を助産師さんが撃退したスカッとエピソード」の中から1つ、赤ちゃんの泣き声にイラつく旦那さんに言った一言をご紹介します！うるさいのはどっち？「うちの子どもは新生児の頃から泣き声が大きくて……。退院の日、子どもが泣き始めて、夫はイラついているようで