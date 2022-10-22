イランで22歳の女性が髪を隠す布「ヒジャブ（ヘジャブ）」をめぐり逮捕された後、急死した事件を受けて広がった抗議デモで、新たに15歳の女子高校生が治安部隊に殺害された疑いが浮かんでいる。イラン当局は締め付けを強めており、子どもの命が危険にさらされている。イランの治安部隊による新たな殺害が疑われているのは、北西部アルダビルの女子高校生アスラ・パナヒさん（15）。教員組合が14日に出した声明によると、パナヒ
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