イギリス王室を離脱したメーガン妃が、エリザベス女王の死去後初めてインタビューに応じ、「複雑な時間だった」と女王の国葬などに参列したことを振り返りました。王室離脱後、ヘンリー王子夫妻とイギリス王室の間でのわだかまりが続いていることをにおわせた形です。19日に公開されたアメリカの雑誌「バラエティ」のインタビューに応じたメーガン妃は、エリザベス女王の死去を振り返り、「複雑な時間だったが、夫（ヘンリー王子）