お鍋の季節が到来しました。お鍋の中で人気が高いのは、何と言っても豚肉と白菜、材料2つで作れる「ミルフィーユ鍋」です。出典：E・レシピ今回は冬の定番「ミルフィーユ鍋」の基本の作り方とアレンジレシピをご紹介します。■基本をマスター 材料2つ！「豚バラと白菜のミルフィーユ鍋」出典：E・レシピ豚バラ肉と白菜だけ！素材のうま味が味わえます。大根おろしでサッパリと食べましょう。【材料】（ 2人分 ）・豚バラ肉(薄切