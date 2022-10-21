人気グループ・King ＆ Princeの平野紫耀が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『クロサギ』（毎週金曜後10：00）の第1話が、21日に放送された。【場面カット】ラスボスの風格…坂東彌十郎が大物詐欺師を演じる原作は黒丸・夏原武による漫画『クロサギ』シリーズで、2006年にはTBSにて山下智久主演で連続ドラマ化、08年に映画化された。今作では、13年に全42巻で完結した漫画シリーズを原作に、いわば“『クロサギ』完全版”とし