全国旅行支援で盛り上がる観光地。しかし、その裏では問題が多発。撮影マナーを巡る、あきれた実態が明らかになりました。【写真を見る】「全国旅行支援」にぎわう観光地で迷惑行為アニメ聖地で危険な撮影、駅のホーム殺到の“撮り鉄”…ルール無視の実態とは■「同じ写真を撮りたい」人気アニメの聖地での迷惑行為騒動の舞台は、神奈川県・鎌倉市。週末ともなると“鎌倉グルメ”を求め、多くの観光客が訪れます。しかし、この