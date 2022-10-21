「００７」シリーズなどで知られる女優ジュディ・デンチ（87）が、ネットフリックスの人気ドラマ『ザ・クラウン』について英王室に対し「ひどく不当」と批判した。ジュディは、2005年にエリザベス女王からコンパニオン・オブ・オーダー勲章を授与され、『Queen Victoria至上の恋』『ヴィクトリア女王 最期の秘密』ではヴィクトリア女王を演じていた。ドラマを「扇情主義」と非難、番組の始めに事実に基づいて