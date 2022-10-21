マスク生活が日常になった今【ダイソー】では機能性やつけ心地、色味などにこだわったマスクが続々販売中。たくさんの種類の中から今回は、破格＆小顔見えも叶いそうな「くすみカラーマスク」をご紹介します。おしゃれ心くすぐるニュアンスカラーで、まだまだ続きそうなマスク生活も楽しく乗り切れるかも♡ ぜひチェックしてみてください。 さすがダイソー！小顔パワーがすごいマスクを破格で