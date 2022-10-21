すっきりとしたナローシルエットが大人っぽ可愛い「リブスカート」。コーデにきちんと感を与えてくれるだけでなく、リブ素材によって快適なはき心地にも期待できるスカートです。【ユニクロ・GU（ジーユー）】でも、まさに「神服」と言いたくなるようなリブスカートを展開中♡ そのなかから今回は、おすすめのアイテムをピックアップしてご紹介します。 なめらかな肌触りのストレ