俳優の吉沢亮（28）が主演するフジテレビ系の“月9”ドラマ「PICU 小児集中治療室」で、10日の放送内容が北海道美瑛町の医療体制への誤解を招くとして、同町がフジテレビに抗議し、話題となっている。吉沢亮「PICU」、川口春奈「silent」に見るフジの本気度…独自脚本でかつての勢い取り戻すかドラマは、札幌市の丘珠空港近くの架空の病院に新設された小児専門の集中治療室（PICU）で、患者を一秒でも早くPICUに搬送するため、