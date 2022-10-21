【モデルプレス＝2022/10/21】女優の黒島結菜が、20日放送のTBS系バラエティー番組「櫻井・有吉THE夜会2時間SP」（毎週木曜よる10時〜※この日の放送はよる9時〜）に出演。自身がヒロインを務めたNHK連続テレビ小説「ちむどんどん」について語る場面があった。【写真】杉咲花、黒島結菜とプライベートでハワイ旅行◆黒島結菜、朝ドラ「ちむどんどん」撮影期間は「1年くらい」この日番組では、「ちむどんどん」でヒロインを務めた黒