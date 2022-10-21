「ドッグランで引きこもる犬」とTwitterに投稿された犬の画像が話題になっています。ドッグランだけど、嬉しそうに走っているわけでも遊んでいるわけでもなく、まったりと座っている1匹のポメラニアン。いったいどうしたのでしょうか。【動画】230万回再生された「ドッグランで引きこもる犬」飼い主のぺろ丸とらな（ポメラニアン）さん（@pome_perorana）にお話を聞きました。ーーお名前を教えてください。「ぺろ丸です。4歳のオス