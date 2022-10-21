生後5か月の男の赤ちゃんの頬などを洗濯ばさみで挟む暴行を加えたとして、母親と知人の男が逮捕されました。暴行の疑いで逮捕されたのは、茨城県水戸市の自称派遣社員、根本法子容疑者（33）と、会社員の石神全士容疑者（39）です。警察によりますと、2人は先月3日の午前10時頃、根本容疑者の住むアパートで生後5か月の男の赤ちゃんの鼻と頬を洗濯ばさみで挟む暴行を加えた疑いがもたれています。根本容疑者と石神容疑者は知人同士