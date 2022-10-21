今夏の新型コロナウイルスの変異株・オミクロン株による感染拡大期（第7波）に、発熱した大分県内の50代女性が救急搬送されたものの、新型コロナの感染を疑われて11の医療機関に受け入れを断られていたことが県などへの取材で判明した。女性は救急要請から約1時間40分後に12件目の病院に搬送されたが、翌日に死亡した。コロナに感染しておらず、死因は熱中症とされた。「過密接種」「2種混在」ワクチンに思わぬ課題19日にあっ