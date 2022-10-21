【AFP＝時事】ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー（Volodymyr Zelensky）大統領は20日、ロシア軍が支配下に置く南部ヘルソン（Kherson）州のカホウカ（Kakhovka）水力発電所とそのダムに爆発物を仕掛けたと非難した。ゼレンスキー氏はソーシャルメディアで公開した毎日恒例の演説で「ダムが破壊されれば、北クリミア（North Crimean）運河はたやすく消滅する」「大惨事になる」と述べた。カホウカ水力発電所のダムは、