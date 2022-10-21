【シリコンバレー時事】米紙ワシントン・ポスト（電子版）は２０日、米実業家イーロン・マスク氏が、簡易投稿サイトを運営する米ツイッターの買収を成立させた後、従業員約７５００人の７５％を削減する大規模リストラを計画していると報じた。収益改善を図る狙いで、数カ月内に実施される可能性があるという。人員削減で同社は２０００人程度までスリム化する。ただ、インターネット交流サイト（ＳＮＳ）運営企業に誤情報やヘ