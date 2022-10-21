厚生労働省や文部科学省など、国がこれまで何をしてきたのかを探った（写真：pixta）2023年3月末に、1000人を超える有期雇用の研究者が無期雇用への転換直前で雇い止めされかねない問題で、9年前にはあのノーベル賞受賞者がこの危機を明確に予見していた。長い猶予期間があったのにもかかわらず事態を回避できなかった責任は、誰にあるのか。政府の担当者や政治家を直撃した。いわゆる有期雇用者の無期転換ルール（有期雇用が通算5