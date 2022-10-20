タレント・後藤真希の弟で、元ＥＥＪＵＭＰの後藤祐樹が２０日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）６」（１１月３日）のオーディションの一部を公開した。「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ」は総合格闘家の朝倉未来がプロデューサーを務める、１分１ラウンドで争う格闘技イベント。今回のオーディションには約２０００人もの応募者の中から書類選考を突破した約