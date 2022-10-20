昨年に最初にがんが発生した臓器が分からない「原発不明がん」を公表した女優の本橋由香（44）が緊急入院したことを20日、自身のブログで報告した。本橋は「lovepunk公式サイトにもございますようにlovepunk STAGE18『忘れちゃえ！』10月16日(日)14:00の公演が私、本橋由香の緊急入院により中止となってしまいました」と報告した。中止となったことに「一緒に作り上げてきた仲間達、楽しみにしてくれていた皆様、この作品に