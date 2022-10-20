秋冬定番素材のコーデュロイは、帽子やジャケット、パンツといったファッションだけでなく、リビンググッズでも大人気♡DAISO(ダイソー)からもおしゃれなコーデュロイグッズが登場しました！早速おすすめアイテムをご紹介します。出典：https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/soft-pillows-sofa-made-corduroy-fabric-1845702643【ダイソー】コーデュロイグッズ?ルームブーツ(太コーデュロイ、24cm-25cm)コーデュロイ