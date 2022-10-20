歌手の和田アキ子が20日、自身のインスタグラムを更新し、「可愛い？と有名な姪っ子」を顔出し2ショットで紹介した。【写真あり】「2人ともかわいい」和田アキ子と姪の和田彩加さんの2ショット和田は「こないだ、可愛い？と有名な姪っ子の家にご飯お呼ばれしました」と絵文字入りでつづり、「本当に料理が美味しくて、最高な時間だったー」と喜びを伝えた。姪と顔を寄せ合い、和田がダブルピースを決めた2ショットも披露。お
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