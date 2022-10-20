ますます大豊作の予感。季節はすっかり秋。「シャトレーゼ」にも、リンゴや芋栗など旬の食材をふんだんに使った新作が続々登場しています。その人気は、コロナ禍の不況と逆行するかのようにますます絶好調。今では国内約600店舗、海外100店舗の展開だけでなく、ワイナリーやホテル、ゴルフ場経営まで多角的な事業を展開しているグローバル企業として成長を続けています。シャトレーゼの素晴らしさをシンプルに考えてみると
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