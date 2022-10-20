川口春奈（27）主演のラブストーリー「silent」（フジテレビ・木曜・22時）が、にわかに脚光を浴びている。初回（10月6日放送）の見逃し配信の再生回数（TVer、FOD、GYAO！の放送後1週間の合計）は531万回を記録し、TVerでは民放歴代最高記録を塗り替える443万回という新記録を樹立した。さらに第2話（13日放送）では、同時間帯の裏番組「ダウンタウンDX」（日本テレビ／読売テレビ制作）、「櫻井・有吉THE夜会」（TBS）を、コア