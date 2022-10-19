Æ¬ÄºÉô¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤ÇËÄ¤é¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤Þ¤Ä¤²¤Ï¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î¤Õ¤µ¤Õ¤µ¡¢¤Ä¤ê¾å¤²µ¤Ì£¤ÎÈýÌÓ¤Ç¡Ö¥³¥à¡ÊWILLCOM¡Ë»ý¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¡½¡½¡£¡Ö2007Ç¯¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡×¤ò¥Í¥¿¤Ë¡¢TikTok¤òÃæ¿´¤ËÆ°²èÅê¹Æ¤·¡¢25Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÊú¤¨¤ë¤Ô¤«¤ê¤ó¤º¤µ¤ó¡£¤¤¤Þ¡ÖY2K¡Ê2000Ç¯Âå¤Î¡¢¼ç¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÊ¸²½¡Ë¡×¤ä¡ÖÊ¿À®¥®¥ã¥ë¡×¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÎ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ô¤«¤ê¤ó¤º¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖY2K¤ÏY2K¤Ç¡ØÊÌÊª¡Ù¡×¤È¤­¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤¤ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ