ゴッホの代表作「ひまわり」にトマトスープを掛け、逮捕された環境活動家2人が起訴され、法廷で無罪を主張しました。14日に、ロンドンのナショナル・ギャラリーで、フィンセント・ファン・ゴッホの絵画「ひまわり」にトマトスープを掛け、器物損壊などの疑いで逮捕された環境活動家の女2人が起訴され、15日、裁判所に出廷しました。BBCなどによりますと、2人は無罪を主張しました。裁判官は、今後美術館などに入らず、公共
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