世界平和統一家庭連合（旧統一教会）と深い関係が取りざたされる自民党の萩生田光一政調会長は17日の衆院予算委員会で「関与が結果として教団の信用を高めることに寄与してしまったのではないか。猛省をしなくてはならない」と謝罪した。ただ、詳細な説明をすることはなかった。萩生田氏は先の参院選で立候補予定者を伴って地元の教団の施設を訪問するなど、接点がたびたび指摘されてきた。政調会長として就任時以外に記者会見